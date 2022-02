Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herrischried: Unfallflucht in der Hauptstraße - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Montagmittag, 31.01.2022, zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr, wurde ein in der Hauptstraße in Herrischried geparkter weißer VW Caddy beschädigt. Beim Vorbeifahren dürfte ein unbekanntes Fahrzeug den rechten Außenspiegel des Firmenwagens abgefahren haben. Der Verursacher flüchtete. Der VW stand am rechten Fahrbahnrand. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Um Zeugenhinweise bittet der Polizeiposten Görwihl, Tel. 07764 932998-0.

