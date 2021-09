Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrssicherheitswoche bei der Polizei Speyer- Radfahrverkehr im Fokus

Speyer (ots)

Ergänzend zum präsidialweiten Aktionstag "Fahrradsicherheit" am 20.09.2021 startet bei der Polizei Speyer an diesem Tag die Verkehrssicherheitswoche, bei der ebenfalls Radfahrende und deren Sicherheit im Straßenverkehr im Fokus stehen. Zum Auftakt wird am Montag um 15:00 Uhr am Hauptbahnhof eine sogenannte Fahrradschablone auf den Boden gesprüht, welche auf die Wichtigkeit der Diebstahlsicherung hinweisen soll. In dieser Woche werden darüber hinaus im Stadtgebiet vermehrt mobile und stationäre Verkehrskontrollen von Radfahrenden durchgeführt, um diese auf lauernde Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam zu machen. Auch der sichere Weg zur Schule sowie die Verkehrssicherheit des Fahrrades, insbesondere in der Dunkelheit, sind ein Thema dieser Woche. Ebenso gilt es, den Kraftfahrzeugführenden ein regelkonformes Verhalten näher zu bringen, um die Gefahren zu minimieren, Radfahrende zu übersehen. Die Polizei Speyer erhofft sich durch diese Aktion eine Sensibilisierung aller Verkehrsteilnehmenden für ein verantwortungs-und vorschriftsmäßiges Verhalten im Straßenverkehr und die damit einhergehende Verminderung von Verkehrsunfällen.

