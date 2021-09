Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beim Anfahren Radfahrer übersehen

Römerberg (ots)

Beim Anfahren einen Radfahrer übersehen hat am Donnerstag gegen 06:30 Uhr eine 64-jährige PKW-Fahrerin. Die Frau befuhr die Kreisstraße 25 von Mechtersheim in Richtung Schwegenheim und hielt an der Kreuzung zur Landstraße 507 aufgrund eines Stoppschildes an. Als sie wieder losfuhr, kam es zur Kollision mit dem aus Richtung Lingenfeld kommenden Radfahrer. Der 47 Jahre alte Mann kam zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Die Schadenshöhe der beiden Fahrzeuge dürfte sich auf insgesamt schätzungsweise 1000 EUR belaufen.

