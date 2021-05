Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Auszeichnung für Zollhundeteam beim Hauptzollamt Lörrach

Lörrach.Freiburg.Offenburg (ots)

Mit Freude konnte Matthias Heuser, Leiter des Hauptzollamts Lörrach, Ende April eines seiner Zollhundeteams für deren erfolgreichen Einsatz auszeichnen: Tatjana Torres Valcuende und ihr dreijähriger Schäferhund Rüde "Jarr" bilden seit 2020 ein beeindruckendes Gespann. "Jarr" ist als sogenannter Passivhund auf das Auffinden von Rauschgift abgerichtet. Passivspürhunde verharren zur Anzeige eines Fundes in starrer, absolut ruhiger Haltung, ohne zu verbellen oder zu kratzen. Dadurch sind diese Hunde auch besonders zum Einsatz im Zug, in Reisebussen oder in direkter Nähe am Menschen geeignet. Tatjana Torres Valcuende führte ihren ersten Rauschgiftspürhund bereits als noch relativ "junge" Beamtin. "Jarrs" Vorgänger "Cooper" durfte 2019 im Alter von neun Jahren in den Ruhestand treten und genießt seinen Lebensabend nun auch ganz privat bei seinem Frauchen. Dass die Beamtin danach wieder einen jungen Hund zur Ausbildung bekommen sollte, war dann nicht nur Wunsch der Zöllnerin selbst, sondern auch ihrer Vorgesetzten. Zur Übergabe der mit der Auszeichnung verbundenen Plakette, die von der Zollhundeschule des Bildungs- und Wissenschaftszentrums der Zollverwaltung ausgegeben wird, fand sich auch Sachgebietsleiter Frank Schweizer, verantwortlich für die Kontrolleinheiten beim Hauptzollamt Lörrach, auf dem Zollhundeübungsareal ein. Auch dabei stellten Hund und Zöllnerin wieder unter Beweis, dass sie ein starkes Team bilden. Zollhundeführerin oder Zollhundeführer - ein Traum vieler junger Zollbeamtinnen und Zollbeamten. Zollhunde sind jedoch keine Kuscheltierchen. Die Arbeit mit den Tieren verlangt ein hohes Maß an Verantwortung, Disziplin und Konsequenz, und setzt sich auch nach Dienstschluss fort. Die Ausbildung dauert insgesamt 18 Monate und ist in Abschnitte unterteilt. Zur Aufrechterhaltung des Leistungsniveaus der Teams erfolgen regelmäßig Trainings unter Aufsicht eines hauptamtlichen Zollhundetrainers.

