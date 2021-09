Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Ladendieb auf frischer Tat erwischt

Mutterstadt (ots)

Eine Mitarbeiterin des Einkaufsmarkts in der Neustadter Straße beobachtete am gestrigen Abend, gegen 19:10 Uhr, einen 11-Jährigen, wie dieser gerade drei Dosen Energy-Drinks in den mitgeführten Rucksack steckte. Zusammen mit einem 8-Jährigen verließ der Junge den Markt, ohne die Ware zu bezahlen. Hierauf stellte die Mitarbeiterin die Jungs zur Rede. Beide wollten vor Ort keine Angaben machen. Wofür die Kinder die zusätzliche Energie benötigten, ist nicht bekannt. Das Jugendamt, sowie die Erziehungsberechtigten wurden in Kenntnis gesetzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet.

