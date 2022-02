Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mann gestürzt - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Ein Recklinghäuser (53) hat sich am Dienstag, 15.2., gegen 18.40 Uhr bei einem Sturz auf der Bochumer Straße/Ecke Elbestraße leichte Verletzungen zugezogen. Ein 18-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen beging Unfallflucht, wurde aufgrund eines Zeugenhinweises aber ermittelt und kurz darauf auf der Bochumer Straße angehalten. Er gab an, der Mann sei auf einem Fahrrad hinter seinem Auto hergefahren. Es sei zu keiner Berührung gekommen. Der 53-Jährige wiederum sagte, er habe sein Rad geschoben und sei angefahren worden. Da der 53-Jährige einen alkoholisierten Eindruck machte wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der den Verdacht bestätigte. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Dort wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Wer den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 0800 2361 111

