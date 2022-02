Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Zwei Schwerverletzte bei Unfall

Recklinghausen (ots)

An der Einmündung L 608/Halterner Straße sind am Mittwoch, 16.2., gegen 7.45 Uhr zwei Autos zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurden ein 48-jähriger Dorstener sowie ein 37-Jähriger Marler schwer verletzt. Der Dorstener wollte von der L608 nach links abbiegen, der Marler wollte in entgegengesetzter Richtung auf der L608 geradeaus fahren. Es kam zur Kollision. Der Rettungsdienst brachte die beiden Männer in Krankenhäuser. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Sachschaden: ca. 22.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell