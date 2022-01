Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220105.2 Kiel: Tatverdächtiger nach Betäubungsmittelfund in Untersuchungshaft (Folgemeldung zu 220105.1)

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Der 31-Jährige, der am gestrigen Tage nach Fund von Betäubungsmitteln in seiner Wohnung festgenommen worden ist, wurde heute Nachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel vorgeführt. Es wurde Haftbefehl erlassen. Der Tatverdächtige kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Axel Bieler, Staatsanwaltschaft Kiel

Stephanie Saß, Polizeidirektion Kiel

