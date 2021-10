Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von zwei B-Bikes aus Garage

Quirnbach (Westerwald) (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, den 26.09.2021 bis Dienstag, den 28.09.2021 wurden aus einer Garage in der Gartenstraße in Quirnbach zwei E-Bikes entwendet. Ein Tatverdacht richtet sich gegen zwei unbekannte männliche Personen, welche durch Überwachungskameras im Bereich des Sonnenrings, der Gartenstraße sowie der Nordstraße in Quirnbach aufgenommen wurden. Die Personen sollen mit einem orange-rotem Mercedes Sprinter, älteres Modell, mit polnischem Kennzeichen unterwegs gewesen seien. Einer der Männer soll eine dunkle Kapuzenjacke sowie eine helle Baseballkappe getragen haben. Zeugen, die im oben aufgeführten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Montabaur in Verbindung zu setzen.

