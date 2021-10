Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall Personenschaden

Burgschwalbach, K 64 (ots)

Am 02.10.2021, 12:20 Uhr, befuhr eine 33-jährige Fahrzeugführerin die Kreisstraße 64 in Richtung Panrod. Auf Grund Ablenkung durch Handy kam diese von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Die Fahrerin wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell