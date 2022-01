Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220105.1 Kiel: "Kommissar Zufall" schlug zu

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Am gestrigen Tage wurden Beamtinnen und Beamte des 4. Polizeireviers Kiel zu einem Streit zwischen einem Pärchen in deren gemeinsamen Wohnung in der Kaiserstraße im Kieler Stadtteil Gaarden gerufen. Anwohner hatten zuvor die Polizei verständigt, da es sehr laut im Treppenhaus war. In der Wohnung konnten die Einsatzkräfte diverse Betäubungsmittel und vermeintliches Diebesgut auffinden.

Gegen 16:30 Uhr klingelten die Beamten an der entsprechenden Wohnungstür, aus der zuvor der Lärm bzw. Streit durch Anwohner wahrgenommen wurde. Nachdem die 21-jährige Wohnungsinhaberin den Kräften die Tür öffnete, bat sie die Beamten in die Wohnung, da diese mit ihrem Lebensgefährten sprechen wollten. Bereits beim Betreten der Wohnung nahmen die Beamten deutlichen Betäubungsmittelgeruch wahr und konnten im Bereich der Wohnung auch schon Betäubungsmittel feststellen. Der 31-jährige Lebensgefährte kam den Beamten bereits entgegen und wollte diese wieder zurück in das Treppenhaus schicken. Die Polizisten hielten daraufhin mit der Staatsanwaltschaft Kiel Rücksprache. Diese sprach eine Durchsuchungsanordnung aus. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden insgesamt rund 2,2 kg Marihuana, 25 g Haschisch und 21 g Kokain sowie Materialien, die auf Drogenhandel hindeuten, aufgefunden. Des Weiteren stellen die Einsatzkräfte diverse Neuwaren an Parfüm und elektrischen Geräten sicher, deren Herkunft noch abschließend geklärt werden muss.

Beide Personen wurden zunächst vorläufig festgenommen. Die Wohnungsinhaberin wurde am heutigen Vormittag entlassen. Die Staatsanwaltschaft Kiel stellte für ihren Lebensgefährten einen Antrag auf Untersuchungshaft beim Kieler Amtsgericht. Über das Ergebnis der Vorführung wird unaufgefordert nachberichtet. Beide Personen werden sich in einem Gerichtsverfahren verantworten müssen.

Die Ermittlungsgruppe Straßendeal, die dem Kommissariat 17 der Bezirkskriminalinspektion Kiel zugeordnet ist, hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Axel Bieler, Staatsanwaltschaft Kiel

Stephanie Saß, Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell