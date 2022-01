Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220102.2 Neumünster

Kiel: Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt in U-Haft (Folgemeldung zu 220102.1)

Neumünster / Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Der 32-Jährige, der dringend tatverdächtig ist, am Neujahrstag einen 31 Jahre alten Mann in Neumünster getötet zu haben, wurde Sonntagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel beim Amtsgericht Neumünster vorgeführt. Die Haftrichterin folgte dem Antrag und erließ Untersuchungshaftbefehl wegen Mordes. Der Tatverdächtige kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Zu Hintergründen der Tat können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. Die gemeinsamen Ermittlungen der Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft dauern an.

Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel (0171 / 11 19 118)

Matthias Arends, Polizeidirektion Kiel (0431 / 160 2010)

