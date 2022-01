Polizeidirektion Kiel

Kreis Plön: Silvesternacht ohne herausragende Einsätze

Der Jahreswechsel verlief aus polizeilicher Sicht ohne herausragende Einsatzlagen. Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten aus Kiel und dem Kreis Plön wurden im Zeitraum von Freitag, 18 Uhr, und 06 Uhr am Neujahrsmorgen dennoch zu rund 150 Einsätzen gerufen.

Im Kieler Stadtgebiet kam es zu etwa 110 Einsätzen, zu denen die Polizei gerufen wurde. Rund 40 weitere Einsätze verteilten sich auf das Plöner Kreisgebiet. Weder in Kiel, noch im Kreis Plön kam es zu örtlichen Schwerpunkten oder größeren Menschenansammlungen. Der Großteil der Einsätze stand in Zusammenhang mit überlauten Böllern. Hinzu kamen rund 20 Einsätze wegen Ruhestörung durch Feiernde.

In zwölf Fällen schlichteten die Beamtinnen und Beamten einen Streit, so dass es hier zu keinen körperlichen Auseinandersetzungen kam. Bei sieben weiteren Einsätzen wurde die Polizei jedoch wegen begangener Körperverletzungen gerufen. Die Polizistinnen und Polizisten kümmerten sich darüber hinaus um acht, in der Mehrheit alkoholisierte, hilflose Personen. Zwei Personen wurden in Kiel mit jeweils 1,4 Promille fahrend am Steuer eines PKW beziehungsweise e-Scooters angetroffen, so dass Folgemaßnahmen eingeleitet wurden.

