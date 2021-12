Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 211230.4 Bösdorf: Schwerer Verkehrsunfall in Bösdorf

Bösdorf (ots)

Donnerstagmittag kam es in Bösdorf zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Drei Personen kamen mit teils schweren Verletzungen in Krankenhäuser.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr gegen 10:40 Uhr ein 34 Jahre alter Fahrer eines Opel die Landesstraße 306 von der Bundesstraße 76 kommend in Richtung Pfingstberg und kollidierte an der Einmündung Augstfelder Weg mit einem Fiat Panda, dessen 69 Jahre alte Fahrerin auf die Landesstraße einbog und dabei offenbar die Vorfahrt des Opel missachtet hatte.

Bei dem Zusammenstoß zog sich die 69-Jährige schwere Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Der 34-Jährige und seine 57 Jahre alte Beifahrerin erlitten ebenfalls teils schwere Verletzungen. Auch sie kamen in Krankenhäuser. Bei dem Mann stellten die eingesetzten Polizisten Atemalkohol fest, so dass ein Arzt im Krankenhaus eine Blutprobe zur genauen Bestimmung des Wertes entnahm.

Zur Rekonstruierung des genauen Unfallhergangs forderte die Kieler Staatsanwaltschaft einen Gutachter an. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der betroffene Straßenabschnitt war bis etwa 13:30 Uhr voll gesperrt. Neben vier Streifenwagen waren drei Rettungswagen, ein Notarzt sowie die Freiwilligen Feuerwehren Bösdorf und Plön eingesetzt.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell