Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: 89-Jährige in Linienbus gestürzt, Zeugen gesucht

Wassenberg (ots)

Gegen 14.25 Uhr am Donnerstag, 28. April, verletzte sich eine 89 Jahre alte Frau aus Wassenberg bei einem Sturz in einem Linienbus am Kopf. Der Fahrer des Busses war zu diesem Zeitpunkt in den Wendehammer am Busbahnhof (ZOB) eingefahren, um entsprechend dort zu wenden. Offenbar fiel die Seniorin dabei von ihrem Sitz in den Gang und schlug sich den Kopf auf dem Boden des Fahrzeugs auf. Andere Insassen machten den Fahrer auf den Unfall aufmerksam, woraufhin diese anhielt und den Notruf wählte. Die 89-Jährige wurde mittels Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Zur Klärung des Unfalls bittet die Polizei Personen, darunter wohl auch Schulkinder, die sich ebenfalls in dem Bus befanden, sich zu melden. Insbesondere die Zeugen, welche den Sturz beobachtet haben und der Frau anschließend halfen, werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Alternativ kann das Hinweisportal auf der Website der Polizei genutzt werden, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell