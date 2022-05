POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Wassenberg (ots) - In der Nacht zu Sonntag, 1. Mai, wurde an der Bahnhofstraße ein Kleinkraftrad der Marke Yamaha entwendet. Dieses konnte kurz darauf in einem Waldstück in Wasenberg wieder aufgefunden werden. Es wurde durch die Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen zur Tat wurden aufgenommen und dauern zurzeit noch an. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

