POL-HS: Fernseher auf Pkw geworfen

Hückelhoven (ots) - In Hückelhoven-Baal entwendeten Unbekannte, zwischen dem 30. April (Samstag) und dem 1. Mai (Sonntag), aus zwei parkenden Fahrzeugen Gegenstände. An der Kapellenstraße stahlen sie eine Handtasche mit Schulbedarf und an der Keplerstraße ein IPad. In derselben Nacht wurde in Ratheim aus einem an der Robert-Koch-Straße parkenden Pkw eine Sporttasche entwendet. Der Eigentümer des Fahrzeugs bemerkte einen Fahrradfahrer in seiner Einfahrt, den er ...

