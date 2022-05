Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus Pkw

Hückelhoven (ots)

In Hückelhoven-Baal entwendeten Unbekannte, zwischen dem 30. April (Samstag) und dem 1. Mai (Sonntag), aus zwei parkenden Fahrzeugen Gegenstände. An der Kapellenstraße stahlen sie eine Handtasche mit Schulbedarf und an der Keplerstraße ein IPad. In derselben Nacht wurde in Ratheim aus einem an der Robert-Koch-Straße parkenden Pkw eine Sporttasche entwendet. Der Eigentümer des Fahrzeugs bemerkte einen Fahrradfahrer in seiner Einfahrt, den er daraufhin ansprach. Der Unbekannte gab an, dass ihm aufgefallen wäre, dass der Pkw offenstünde und er deshalb Bescheid geben wollte. Anschließend fuhr der Mann davon. Einige Zeit später wurde der Diebstahl der Sporttasche festgestellt. Der unbekannte Radfahrer war etwa 30 bis 35 Jahre alt, zirka 175 Zentimeter groß und schlank. Er hatte ein europäisches Erscheinungsbild, war blond, hatte Akne im Gesicht und einen undichten Bartwuchs. Er war mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose sowie dunklen Sicherheitsschuhen bekleidet. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit dieser oder einer der anderen Taten in Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden, Telefon 02452 920 0. Alternativ besteht die Möglichkeit, das Online-Portal auf der Website der Polizei zu nutzen: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

