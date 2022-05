Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Brandstiftung gesucht

Übach-Palenberg-Marienberg (ots)

In einem Mehrfamilienhaus an der Straße In der Gehölde kam es am Sonntag (1. Mai), gegen 00 Uhr, zu einem Brand. Anwohner bemerkten die Flammen im Hausflur und es gelang ihnen, das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr zu löschen. Dabei verletzten sie sich leicht. Zwei Hausbewohner erlitten Rauchgasverletzungen. Ein Fahrrad, der Hausflur sowie große Teile des Treppenhauses wurden durch das Feuer beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen, wie es zu dem Brand kommen konnte. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Es ist auch möglich, einen Hinweis über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis zu geben.

