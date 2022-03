Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nach Unfall auf Parkplatz geflüchtet

Borken (ots)

Sachschaden hinterlassen hat am Mittwoch eine unbekannte Person an einem abgestellten Wagen in Borken. Der graue BMW Kombi hatte auf dem Parkplatz eines Geschäftsbetriebs an der Bocholter Straße gestanden. Dort muss es zwischen 16.00 Uhr und 17.30 Uhr zu dem Unfall gekommen sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell