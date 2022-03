Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Traktor mit Güllefass fährt weiter

Gronau (ots)

Einen Schaden an einem silberfarbenen Ford hat ein Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine mit angehängtem Güllefass beim Wiedereinscheren in Gronau verursacht. Der Unbekannte war auf dem Heerweg aus Richtung Ochtruper Straße kommend in Richtung Alter Postweg unterwegs. Nachdem der Fahrer an einem geparkten Wagen vorbeigefahren war, kam es zu dem Unfall. Der Galaxy stand geparkt am Straßenrand in Fahrtrichtung Ochtruper Straße. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Traktorfahrer. Zu dem Geschehen kam es am Dienstag gegen 17.15 Uhr. Zeugen gaben an, dass an den Seiten des Anhängers eine Vielzahl von Schläuchen hing. Die Polizei bittet den Fahrer sowie mögliche weitere Zeugen, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260 aufzunehmen.

