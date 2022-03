Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrerin beim Einbiegen erfasst

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Mittwoch in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 33-Jährige hatte gegen 07.55 Uhr den Vennweg in Richtung der übergeordneten Dingdener Straße befahren. Als die Bocholterin nach rechts in diese abbiegen wollte, kam es zur Kollision: Die 27-Jährige hatte den Radweg an der Dingdener Straße in Richtung Dingden befahren und passierte gerade die Einmündung. Die Autofahrerin gab an, das Fahrrad aufgrund der tiefstehenden Sonne nicht wahrgenommen zu haben. Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell