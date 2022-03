POL-BOR: Ahaus - Randalierer auf Kindergartengelände

Gescher (ots) - Der Geschädigte hatte seine Geldbörse schon vor fremden Blicken und Zugriffen geschützt in eine verschließbare Tasche eines Einkaufskorbes verstaut: Trotzdem gelangten Taschendiebe an ihr begehrtes Gut. Zugetragen hat sich das Geschehen in einem Discounter an der Bahnhofstraße in Gescher zwischen 11.15 und 11.30 Uhr am Dienstag. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260. ...

