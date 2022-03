Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Erneut Geschäftshaus Ziel von Tätern

Ahaus (ots)

Nachdem Unbekannte wie berichtet mehrere Fensterscheiben eines Bürogebäudes an der van-Delden-Straße in Ahaus zwischen Dienstag und Donnerstag vergangener Woche beschädigt hatten, kam es nun zu einer weiteren Zerstörung. Mutmaßlich wurde am gleichen Haus ein Schaufenster eingeschlagen. Zu dem Geschehen kam es zwischen Dienstag, 17.00 Uhr, und Mittwoch, 08.05 Uhr. Ob die Taten mit mehreren Sachbeschädigungen der vergangenen Tage im Ahauser Innenstadtbereich zusammenhängen, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Geschäftshäuser an der Straße Markt, an der Königstraße, Schulen an der Straße Hof zum Ahaus sowie am Rentmeisterskamp und wie berichtet an der Hindenburgalle sowie ein Holzunterstand am Oldenkottplatz waren Ziele von Randalierern. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

