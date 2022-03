Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Mehrere Einbrecher flüchten

Einen Täter festgenommen

Ahaus (ots)

Durch einen Zeugen festgehalten wurde ein 14 Jahre alter Ahauser am Dienstagabend in Ahaus. Eine Gruppe Jugendlicher hatte sich gegen 21.00 Uhr Zugang auf ein Schulgelände an der Hindenburgallee verschafft. Ein Täter kletterte über ein Tor, die anderen, teilweise mit Sturmhauben maskiert, nutzen eine unverschlossene Tür. Wenig später hörte der Zeuge das Splittern einer Scheibe. Wie sich herausstellte, war mutmaßlich aus der Gruppe heraus gegen eine gläserne Eingangstür zur Aula getreten worden. In das Schulgebäude gelangten die Täter nicht. Mehrere Personen flüchteten. Alarmierten Polizisten gegenüber gab der Festgehaltene an, nichts mit den Geflüchteten zu tun zu haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Junge in die Obhut eines Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen der Kripo Ahaus dauern an. Zeugen werden gebeten, unter Tel. (02561) 9260 Kontakt mit den Ermittlern aufzunehmen.

