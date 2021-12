Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Aggressiver Mann landet in Gewahrsamszelle

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Nachdem ein Mann in der letzten Nacht das Personal eines Lokals in der Osterstraße attackierte, endete der Abend für ihn in einer Polizeizelle.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge habe der Verursacher, dessen Identität bisher noch nicht feststeht, das Lokal gegen Mitternacht betreten. Er soll sich anschließend an einem fremden Bierglas bedient haben. Als er vom Personal angesprochen worden sei, habe er umgehend aggressiv reagiert, zwei Bedienstete geschlagen und Beleidigungen ausgestoßen. Mit vereinten Kräften sei es dem Personal gelungen, den Fremden zu überwältigen und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festzuhalten.

Da er zwischenzeitlich das Bewusstsein verlor, forderten die Beamten einen Rettungswagen an. Eine Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Nachdem der Verursacher wieder zu sich kam, setzte er seine Aggressionen gegenüber den Polizeikräften fort. Der Mann wurde in eine Gewahrsamszelle verbracht. Auf dem Weg zur Wache trat er gegen die Scheiben des Polizeiautos, so dass er fixiert werden musste. Seinen Unmut über die Unterbringung in der Zelle brachte er dadurch zum Ausdruck, dass er von innen gegen die Tür sprang und mit den Fäusten dagegen schlug.

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Diebstahl ein. Der Beschuldigte befindet sich momentan weiter in polizeilichem Gewahrsam. Der Ermittlungen zu seiner Identität dauern weiterhin an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell