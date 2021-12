Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am Mittwoch, den 01.12.2021 kam es gegen 08:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht vom Unfallort in der Kaiser-Wilhelm-Str. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie ein dunkler VW Passat die Kaiser-Wilhelm-Str. stadtauswärts in Richtung Eimser Weg befuhr. Im Vorbeifahren touchierte der Passat einen geparkten Pkw und fuhr danach unbeirrt weiter. An dem geparkten Pkw wurde der Außenspiegel beschädigt. Der Schaden wird vorläufig auf 1.000 Euro geschätzt.

Da sich der Zeuge nicht das komplette Kennzeichen so schnell merken konnte, werden Zeugen gebeten sich bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/9116-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell