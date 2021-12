Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Unfallflucht auf Parkdeck

Hildesheim (ots)

Alfeld

Am Dienstag, 30.11.2021, zwischen 09.00 und 14.00 Uhr, wurde in 31061 Alfeld, auf dem Kaufland-Parkdeck ein grauer PKW VW Golf einer Alfelderin im Frontbereich beschädigt. Der Unfallverursacher stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den geparkten PKW und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Fremdschaden von ca. 2.000,- Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei Alfeld, Tel. 05181/91160 zu wenden./tsc

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell