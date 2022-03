Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Alkoholisiert auf der B67

Borken (ots)

Mal kam der Wagen nach rechts von der Fahrspur ab, mal nach links - und prallte dabei fast mit anderen Autos zusammen, die das Fahrzeug des 49-Jährigen überholten: Was sich am Dienstag gegen 15.45 Uhr in Borken auf der Bundesstraße 67 abspielte, ließ einen Zeugen den Notruf wählen. Polizeibeamte konnten den fraglichen Fahrer schließlich kurz darauf auf der Weseler Landstraße anhalten. Ein Atemalkoholtest ließ bei dem Mann auf einen Blutalkoholwert von circa 2,5 Promille schließen. Ein Arzt entnahm ihm in der Polizeiwache eine Blutprobe, um den Grad der Alkoholisierung exakt nachzuweisen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt. Der 49-Jährige darf in Deutschland bis auf weiteres keine fahrerlaubnispflichten Kraftfahrzeuge führen. Zudem musste der Mann eine Sicherheitsleistung entrichten, da er nicht in Deutschland wohnt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell