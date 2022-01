Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehr durch Dreiecknägel auf der Fahrbahn gefährdet

Erkelenz (ots)

Die Reifen mindestens zweier Fahrzeuge wurden am Dienstag, 11. Januar, offenbar durch Dreiecknägel, auch Krähenfüße genannt, beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen hatten unbekannte Täter diese vermutlich auf der L3 (Venloer Straße) in Höhe der Ortslage Oerath auf die Fahrbahn gelegt. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden. Dies ist telefonisch unter 02452 920 0 oder über das Hinweisportal unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis möglich. Auch Personen, deren Fahrzeuge beziehungsweise Reifen ebenfalls auf diese Weise beschädigt wurden bittet die Polizei, sich zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell