Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Abstellraum aufgehebelt und E-Bike entwendet

Geilenkirchen (ots)

In der Nacht auf Dienstag, 11. Januar, hebelten unbekannte Täter an der Konrad-Adenauer-Straße die Tür eines Abstellraums in einem dortigen Garten auf. Aus diesem entwendeten sie ein graues E-Bike der Marke Canyon.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell