Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Telefonbetrüger erhalten Zugriff auf PC

Hückelhoven (ots)

Am Montag (10. Januar) meldete sich ein unbekannter Anrufer bei einem Mann aus Hückelhoven. Wie bereits bei anderen Betroffenen in den Tagen zuvor (Wir berichteten mit PB Nr. 9 vom 09. Januar 2022) gab dieser an, es bestehe eine Sicherheitslücke in der Software seines Computers. Diese müsse durch eine Fernwartung behoben werden. Der Mann gewährte den Tätern Zugriff auf das Gerät. Im Nachhinein stellte er fest, dass diese so an seine Kontodaten gelangt waren und mehrere Geldbeträge abgebucht hatten. Eine Anzeige wurde erstattet und die Ermittlungen aufgenommen.

