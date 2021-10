Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Erfolgreiche Großkontrollstelle "Flashpoint" im deutsch-französischen Grenzgebiet

Kehl (ots)

Mehr als 75 Beamte von Bundespolizei, Landespolizei und Zoll waren gestern Nachmittag ab 16:00 Uhr bei der mehrstündigen Kontrollaktion "Flashpoint" unter der Federführung der Bundespolizeiinspektion Offenburg im Einsatz.

Unterstützt wurde die Aktion auf einem Parkplatz der B 28 bei Kehl zudem von Beamten der Bundesbereitschaftspolizei aus Bad Bergzabern in Rheinland-Pfalz sowie der Fliegerstaffel aus Oberschleißheim.

Bei der Kontrollaktion wurden insgesamt 572 Personen und 347 Fahrzeuge überprüft.

Im Ergebnis konnten die Einsatzkräfte eine Vielzahl an Feststellungen tätigen.

Gegen einen 24-jährigen irakischen Staatsangehörigen wird wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern ermittelt. In seinem Fahrzeug befanden sich vier weitere irakische Staatsangehörige, die sich nur unzureichend ausweisen konnten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die vier mutmaßlichen Geschleusten zuvor über der Türkei und Italien nach Frankreich gekommen, wurden dort vom 24-Jährigen aufgenommen und nach Deutschland verbracht. Alle vier Personen stellten Asylanträge und wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe entlassen.

Darüber hinaus wurden in zwei internationalen Reisebussen vier weitere Personen festgestellt, die unerlaubt nach Deutschland eingereist sind. Mit fünf Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz in Verbindung mit dem Verdacht der unerlaubten Arbeitsaufnahme beschäftigt sich die zuständige Landespolizei. In über 15 Verdachtsfällen von Schwarzarbeit ermittelt der Zoll.

Zwei Fahrzeuglenker saßen unter dem Einfluss berauschender Mittel hinterm Steuer und mussten ihre Fahrzeuge abstellen.

In drei Fällen wurden geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden. Bei insgesamt fünf Verstößen gegen das Waffengesetz wurden Einhandmesser, Schlagringe sowie Pfeffersprays ohne die erforderliche waffenrechtliche Kennzeichnung sichergestellt.

Die Schwerpunkte der gemeinsamen Kontrollaktion lagen auf der Bekämpfung der illegalen Migration, der Eigentums-, Rauschgift- und Waffenkriminalität.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell