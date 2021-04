Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Farbschmierereien - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag, dem 03. April, 21:00 Uhr und Sonntag, dem 04. April, 14:00 Uhr hat die Polizei in der Lichtensteinstraße, in der Hohenstaufenstraße und am Gyulaer Platz in Ditzingen mehrere Farbschmierereien registriert. Die bislang unbekannten Täter besprühten mit blauer Farbe Mülleimer, Hauswände, Stromverteiler und großflächig die Fassade der Stadthalle Ditzingen. Sie hinterließen Zahlen- und Buchstabenkombinationen und richteten einen Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro an. Die Polizei ist bei ihren Ermittlungen auf die Unterstützung von Zeugen angewiesen. Sachdienliche Hinweise werden beim Polizeirevier Ditzingen unter der Tel. 07156 4352-0 entgegen genommen.

