Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A8

Neuhausen auf den Fildern: Behinderungen nach Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Ludwigsburg (ots)

Zwei Leichtverletzte und über 50.000 Euro Sachschaden forderte am frühen Mittwochmorgen gegen 03:25 Uhr der Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Kleintransporter auf der A8 München-Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Esslingen und Neuhausen auf den Fildern. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge war der 35-jährige Fahrer eines Renault Master auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Der 20-jährige Fahrer eines Opel Astra fuhr nach einem Überholvorgang auf dem linken Fahrstreifen. Nahezu gleichzeitig wechselten beide auf den mittleren Fahrstreifen und stießen dort zusammen. Der Kleintransporter brach in der Folge nach rechts aus und wurde in den Grünstreifen geschleudert, wo er die Schutzplanke durchbrach und schließlich zum Stehen kam. Beide Fahrer wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. 18 Angehörige des Technischen Hilfswerks unterstützten bei der Absicherung der Unfallstelle und der aus Kunststoff- und Metallteilen bestehenden Ladung des Transporters. Die Richtungsfahrbahn Stuttgart musste für 45 Minuten komplett gesperrt werden. Mit Fortgang der Bergungsmaßnahmen und der Reinigungsarbeiten durch Mitarbeitende der Autobahnmeisterei Kircheim/Teck konnten die Fahrstreifen schrittweise freigegeben werden. Gegen 07:50 Uhr waren alle Maßnahmen an der Unfallstelle abgeschlossen. Der Verkehr staute sich zeitweise auf sieben Kilometern.

