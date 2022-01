Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand in Lagerhalle

Heinberg-Kirchhoven (ots)

In einer Lagerhalle an der Stapper Straße kam es am Montag, 10. Januar, gegen 13.25 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand. Dieser konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Wie hoch das Ausmaß der Beschädigungen ist, ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

