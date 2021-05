Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Westen (ots)

Leicht verletzt wurde ein 25-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Wilhelmstraße/Banningstraße am Mittwoch, 5. Mai. Gegen 15.50 Uhr befuhr der 25-Jährige den Radstreifen der Wilhelmstraße in östlicher Richtung. Ein 52-jähriger Audifahrer fuhr ebenfalls auf der Wilhelmstraße in östlicher Richtung und wollte an der Einmündung Banningstraße nach rechts abbiegen. Der Radfahrer bremste so stark, so dass er stürzte. Er wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. (kt)

