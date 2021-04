Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280421-299: Einbruch in Einfamilienhaus

Waldbröl (ots)

In ein Einfamilienhaus in der Lessingstraße sind Unbekannte zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (27. April) eingebrochen.

In der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 7:40 Uhr am Dienstagmorgen gelangten die Täter über die aufgehebelte Terrassentür in das Haus und durchsuchten dort mehrere Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten sie lediglich einen Kellerschlüssel.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen richten Sie bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell