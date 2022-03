Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau - Starke Rauchentwicklung

Oppenau (ots)

Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es am Montagmittag in einer Gaststätte in der Hauptstraße. Gegen 12:20 Uhr wurde zunächst ein Brand in dem Gasthaus gemeldet. Wie sich später herausstellte, führte offensichtlich ein technischer Defekt einer Stableuchte zu einer massiven Rauchentwicklung in der Küche. Zu einem offenen Brand soll es nicht gekommen sein. Nachdem die Feuerwehr das Gebäude ausreichend gelüftet hatte, konnte dieses wieder betreten werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden kann bisher nicht beziffert werden.

