Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Mehrere Fahrzeuge beschädigt und geflüchtet, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Drei beschädigte Fahrzeuge und ein Sachschaden von ungefähr 7.500 Euro sind das Ergebnis einer Verkehrsunfallflucht in der Nacht von Montag auf Dienstag. Gegen 00:30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter PKW die Luisenstraße und kollidierte dort zunächst mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Mitsubishi. Im weiteren Verlauf fuhr er offensichtlich auch gegen einen davor geparkten Peugeot, der aufgrund der Wucht des Aufpralls gegen einen Mercedes-Benz geschoben wurde. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzte der unbekannte Fahrzeugführer seine Fahrt in südliche Richtung fort. Aufgrund der Spurenlage vor Ort könnte es sich bei dem flüchtenden PKW um einen weißen BMW gehandelt haben. Die Beamten des Polizeireviers Kehl nehmen Hinweise zu dem Vorfall oder dem Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07851 893-0 entgegen.

/pi

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell