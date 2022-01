Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220124-2-pdnms Präventionsmobil unterwegs, Neumünster, Nortorf, Osterrönfeld, Gettorf, Eckernförde, Kronshagen

Neumünster (ots)

Neumünster/Zur Bekämpfung von Laden- und Trickdiebstählen in Supermärkten sowie Betrugsstraftaten, insbesondere Straftaten zum Nachteil von SeniorInnen sind die MitarbeiterInnen des Sachgebiets 1.4 (Prävention) der Polizeidirektion Neumünster, wieder mit dem Präventionsmobil der Polizei in zahlreichen Städten unterwegs. Die Kunden der Supermärkte, vorrangig die Personengruppe der Senioren, sollen durch intensive Aufklärungsarbeit der eingesetzten PräventionsbeamtInnen sensibilisiert werden, um so zukünftig mögliche TäterInnen die Tatgelegenheiten zu nehmen.

Standorte des Infomobils:

Di., 25.01.2022 Neumünster, Stoverweg 2 (Lidl) Mi., 26.01.2022 Neumünster, Stoverweg 40 (Aldi) Do., 27.01.2022 Neumünster, Wasbeker Straße 330 (Aldi) Fr., 28.01.2022 Nortorf, Lohkamp 33-35 (Lidl)

Mo., 31.01.2022 Rendsburg, Konrad-Adenauer-Str. 3 (Aldi) Di., 01.02.2022 Osterrönfeld, Kieler Straße 21 (Lidl) Mi., 02.02.2022 Gettorf, Ravensberg 10-16 (Lidl) Do., 03.02.2022 Eckernförde, Ostlandstraße 32-28 (Aldi) Fr., 04.02.2022 Kronshagen, Kieler Straße 32-38 (Lidl)

Die eingesetzten BeamtInnen freuen sich auf Ihren Besuch.

