Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220121-1-pdnms Zeugen nach Einbrüchen in Rendsburg und Melsdorf gesucht

Rendsburg / Melsdorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

In der Nacht zum 20.01.2022 kam es im Zeitraum 22.00 - 00.30 Uhr in Rendsburg, Niels-Gade-Straße, zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus.

Die unbekannten Täter gelangten vermutlich vom Eiderwanderweg auf das rückwärtige Grundstück, hebelten am tatbetroffenen Einfamilienhaus die Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Dort wurden die Räumlichkeiten nach stehlenswerten Gegenständen durchsucht. Es wurden u.a. Fotoapparate und ein Massagegerät entwendet. Zum Abtransport des Stehlgutes nutzten die Täter vermutlich einen ebenfalls entwendeten blauen Bettdeckenbezug.

Ein weiterer Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus ereignete sich am 20.01.2022 im Zeitraum 10.30 - 13.30 Uhr in Melsdorf, Kählenweg. Auch in diesem Fall gelangten unbekannte Täter durch das Aufhebeln einer Terrassentür in das Einfamilienhaus und durchsuchten dieses. Was in diesem Fall gestohlen wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

In beiden Fällen sucht jetzt die Kriminalpolizei in Rendsburg nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer hat an den beiden Tatorten verdächtige Beobachtungen machen können, wem sind ortfremde Personen oder Fahrzeuge zum Tatzeitpunkt aufgefallen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080 oder auch an den Polizeiruf 110.

Sönke Petersen

