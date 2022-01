Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220119-3-pdnms Feuer an der Gudewerdtschule in Eckernförde

Eckernförde (ots)

Am 19.01.2022 gegen 12.30 Uhr kam es zur Auslösung der Brandmeldeanlage an der Gudewerdtschule in Eckernförde. Als der FFW Eckernförde an der Schule eintraf, konnten sie ein Feuer in der Toilette feststellen. Das Feuer war an einem Handtuchspender in der Toilette angezündet worden.

Die FFW Eckernförde konnte das Feuer rasch löschen, trotzdem entstand durch das Feuer ein Gebäudeschaden. Eine Schülerin der Schule erlitt durch die starke Rauchentwicklung eine leichte Rauchgasintoxikation und wurde mit einem Rettungswagen in die Imlandklinik nach Rendsburg gebracht.

An dem Gebäude entstand ein Sachschaden von ca. 20000 Euro, die Kriminalpolizei Eckernförde hat die Ermittlungen aufgenommen.

