Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220119-1-pdnms Zeugen nach Fahrzeugdiebstahl in Felde gesucht

Felde ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Zwischen dem 16.01.2022, 20.00 Uhr und dem 17.01.2022, 08.00 Uhr wurde ein VW Bus von einem Grundstück im Ahornweg in Felde gestohlen.

Die Besitzerin des VW Multivan in der Farbe Blau - Silber hatte den VW Bus auf ihrem Grundstück am 16.01.2022 gegen 20.00 Uhr abgeparkt und verschlossen.

Als die Geschädigte am nächsten Morgen, den 17.01.2022 gegen 08.00 Uhr ihr Fahrzeug wieder benutzen wollte, stellte sie fest, dass das Fahrzeug gestohlen wurde.

Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer hat in der Nacht zwischen dem 16.01.2022 und dem 17.01.2022 verdächtige Beobachtungen im Bereich Ahornweg in Felde machen können ? Wer hat das Fahrzeug nach dem 17.01.2022, 08.00 Uhr gesehen oder kann Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080 oder auch an den Polizeiruf 110.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell