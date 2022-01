Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220117-4-pdnms Zeugen nach versuchten Raub in Neumünster gesucht

Neumünster (ots)

Am Montag, den 17.01.2022 kam es um 07.15 Uhr zu einem versuchten Raub zum Nachteil eines 26 Jahre alten Mannes im Bereich Am Klostergraben in Neumünster, zwei Männer mit südländischen Erscheinungsbild überfielen den Geschädigten ohne Vorwarnung.

Es wurde versucht, das Handy dem Geschädigten aus der Hand zu reißen. Nachdem der Geschädigte das Handy festhielt, wurde er sofort mit der Faust mehrfach geschlagen und im Gesicht verletzt. Das Opfer wehrte sich und ergriff die Flucht.

Der Geschädigte konnte die Täter wie folgt beschreiben:

Täter 1 (wollte das Handy aus der Hand reißen)

- ca. 18 bis 20 Jahre alt - ca. 175cm groß - schlank und sportlich - arabisches Erscheinungsbild - graue Jacke, Kapuze auf - schwarze Hose - schwarzer MNS

Täter 2 (schlug auf den Geschädigten ein), vermutlich auch Südländer

- ca. 18 bis 20 Jahre alt - etwas kleiner als der erste Täter (ca. 170cm groß) - schlanker als Täter 1 - komplett schwarz gekleidet - weiße Nike Air Max - schwarzer MNS

Beide Personen sprachen bei der Tatausführung vermutlich türkisch oder arabisch. Die Polizei in Neumünster sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte zur Tatzeit den versuchten Raub beobachten, wer hat im Bereich Am Klostergraben verdächtige Beobachtungen machen können? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neumünster unter der Rufnummer 04321-9450.

