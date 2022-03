Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Falsche Personalienangabe fliegt auf

Fahrer ohne Führerschein

Ahaus (ots)

Genutzt hat es einem 33 Jahre alten Autofahrer nichts, dass er die Personalien seines jüngeren Bruders angegeben hat. Polizisten hatten den Gütersloher in der Nacht zum Dienstag auf der Wessumer Straße in Ahaus angehalten. Alkoholgeruch stieg den Beamten in die Nase. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,26 mg/l. Die Weiterfahrt wurde bis zur Ausnüchterung untersagt. Später fiel einer anderen Streifenwagenbesatzung der Mann erneut auf. Er war mit einem Auto auf der Arnoldstraße unterwegs. Eine erneute Atemalkoholkontrolle zeigte einen Wert unter der kritischen Marke von 0,25 mg/l an. Die Fahrt ging somit weiter. Jedoch Zweifel an der Identität beschäftigten einen Beamten: Eine intensive Recherche ergab, dass diese berechtigt waren. Der Grund liegt auf der Hand: Der Bruder hat einen Führerschein, der Gütersloher nicht mehr. Nun hat die Geschichte ein juristisches Nachspiel.

