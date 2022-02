Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht - Parkplatz Andachtswald

Hachenburg (ots)

Am 30.01.2022 in der Zeit von 13:25 Uhr bis 15:20 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz des Andachtswaldes zwischen Hachenburg und Alpenrod (an der L288) abgestellter PKW (Opel Astra) vermutlich durch ein anderes Fahrzeug an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662 - 9558 - 0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell