POL-OG: Achern - Nach Auseinandersetzung in Gewahrsam genommen

Achern (ots)

Die Hintergründe einer körperlichen Auseinandersetzung in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Nach vorausgegangenen Streitigkeiten in einer Bar in der Hauptstraße soll ein 24-Jähriger gegen Mitternacht einen 28-Jährigen geschlagen haben. Der mutmaßliche Angreifer, dessen Verhalten immer aggressiver wurde, konnte von den alarmierten Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch vor der Bar angetroffen werden. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille. Der 24-Jährige wurde aufgrund seines Zustandes in Gewahrsam genommen und musste die restliche Nacht in einer Zelle verbringen. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung ermittelt.

