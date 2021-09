Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: Licht-Test-Aktion 2021 für mehr Sicherheit im Straßenverkehr: "Gutes Licht! Gute Fahrt! - Mach den Licht-Test!"

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Die dunkle Jahreszeit hat begonnen und das Wetter wird trüber. Fast jeder dritte PKW und LKW ist mit defekter oder falsch eingestellter Beleuchtung in der Dämmerung und in der Dunkelheit unterwegs und das kann gefährlich werden.

Aus diesem Grund unterstützt die Polizei Rheinland-Pfalz die Deutsche Verkehrswacht (DVW) und den Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK), die jedes Jahr im Oktober auf den Licht-Test aufmerksam machen. Fahrzeuge, die im Oktober beim Licht-Test überprüft werden, sind auf der sicheren Seite, denn defekte Lichtanlagen werden entdeckt und korrigiert. Der Licht-Test ist ein Service, bei dem Kfz-Betriebe kleine Mängel sofort und kostenlos beheben und erst wenn alles in Ordnung ist, wird die bekannte Licht-Test-Plakette 2021 für die Windschutzscheibe ausgehändigt. Nur notwendige Ersatzteile und umfangreiche Diagnosen- und Einstellarbeiten müssen bezahlt werden.

Die hohen Mängelquoten der vergangenen Jahre verdeutlichen die Bedeutung des Licht-Tests. "Blindflüge" müssen nicht sein. Funktionierende und richtig eingestellte Autolampen sind ein absolutes Sicherheitsmuss, nicht nur in der dunklen Jahreszeit.

Im Rahmen der Verkehrssicherheitsaktion "Gutes Licht! Gute Fahrt!" findet am 3. November ein landesweiter Kontrolltag der Polizei in Rheinland-Pfalz statt. Bei den Polizeikontrollen haben Fahrzeuge mit der neuen Licht-Test-Plakette 2021 freie Fahrt. Ziel der Lichttest-Aktion und des Kontrolltages ist es, das Bewusstsein der Autofahrenden für korrekte Fahrzeugbeleuchtung zu schärfen, denn es geht in erster Linie um Ihre Sicherheit im Straßenverkehr.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.licht-test.de/

Original-Content von: Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz, übermittelt durch news aktuell