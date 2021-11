Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau, Nonnenweier - Abwesenheit ausgenutzt

Schwanau, Nonnenweier (ots)

Während eines Gottesdienstes am frühen Mittwochabend machten sich noch unbekannte Langfinger in einem Pfarramt in der Allmannsweiererstraße zu schaffen. Die ungebetenen Gäste durchsuchten hierbei nicht nur das Pfarramt nach Wertgegenständen, sondern auch die darüber liegende Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie hierbei unter anderem Opfergeld in noch unbekannter Höhe. Die Beamten des Polizeipostens Schwanau übernehmen die weiteren Ermittlungen.

